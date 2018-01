Czarnecki porównał europosłankę PO do szmalcowników. Teraz tłumaczy swoje słowa

– Jeżeli de facto jest narratorem w pseudodokumencie, w propagandówce, która uderza w naszą ojczyznę, to należy potępić i to zrobiłem. Jeszcze raz podkreślam, to, co zrobiła pani von Thun und Hohenstein, która wcześniej była szefem stałego przedstawicielstwa UE w Polsce, więc ambasadorem UE w Polsce i chyba dalej mentalnie czuje się jako ambasador Unii w Polsce, a nie jako przedstawiciel Polski w Unii jest rzeczą godną bardzo ostrego potępienia – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości. Wiceszef PE dodał, że „nie przeprosi europosłanki PO, ponieważ nie ma za co” . – Będę zdecydowanie reagował na tych wszystkich polityków, którzy podnoszą rękę na własny kraj, plują na własną ojczyznę, kropka – podkreślił.

Kiedy dziennikarz Radia Zet Konrad Piasecki przypomniał politykowi, że w 2014 zorganizował wysłuchanie w PE w sprawie wyborów samorządowych, podczas którego polityk PiS twierdził, że „tylko międzynarodowa presja może powstrzymać władze w Polsce przed pójściem drogą Łukaszenki, czy Putina” , Czarnecki odparł, że „ta kwestia była bardzo ważna i wymagała zainteresowania PE” .

„Pani von Thun und Hohenstein wystąpiła w roli donosicielki na własny kraj”

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki w rozmowie z portalem Niezależna.pl, wypowiedział się w sprawie udziału europosłanki PO Róży Thun w reportażu przygotowanym przez niemiecką telewizję NDR. – Pani von Thun und Hohenstein wystąpiła w roli donosicielki na własny kraj, co nie jest tak bardzo zaskakujące skoro wiadomo, że wcześniej była ambasadorem UE w Polsce, a więc reprezentowała interesy Unii, a potem ruchem konika szachowego przeskoczyła na funkcję europosła z Polski, reprezentującego rzekomo Polskę w Brukseli – stwierdził polityk. – Wydaje jej się, że cały czas czuje się przedstawicielem UE w Polsce, a nie odwrotnie – dodał.

Według Czarneckiego, opozycja ma „tradycję donoszenia na własny kraj”. – To co robią niektóre partie opozycyjne, to wypisz wymaluj działania rodem ze średniowiecza, kiedy ich poprzednicy kłaniali się obcym dworom, domagając się interwencji i obalenia legalnych władz – stwierdził europoseł PiS. – Podczas II Wojny Światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein i niestety wpisuje się ona w pewną tradycję. Miejmy nadzieję, że wyborcy to zapamiętają i przy okazji wyborów wystawią jej rachunek – wypowiedział się w sprawie europosłanki Czarnecki.

