„Nie jesteśmy w stanie wojny z Polską”. Dziś spotkanie Morawiecki - Juncker

Jak oświadczył, na spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawi oczekiwania strony unijnej wobec Polski. – Nie jesteśmy w stanie wojny z Polską, musimy porozmawiać poważnie. Bierzemy pod uwagę argumenty Polski i nasi polscy przyjaciele muszą brać pod uwagę nasze wątpliwości – podkreślił Juncker.

Premier Mateusz Morawiecki po ogłoszeniu zmian w rządzie pojedzie do Brukseli, by przekonywać przewodniczącego Komisji Europejskiej o słuszności reform podjętych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. – Zmiany personalne są dobrym momentem, by myśleć o nowym otwarciu. Zainteresowanie zmianą w relacjach Warszawa-Bruksela istnieje – przekonywał wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

We wtorek o godz. 20:00 premier Mateusz Morawiecki spotka się na kolacji z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem Claude-Junckerem. Głównym tematem rozmowy ma być kwestia praworządności i procedury wszczętej przez unijną instytucję wobec Polski.