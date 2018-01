Brudziński rezygnuje z funkcji w zarządzie Prawa i Sprawiedliwości

Troje posłów Nowoczesnej zawiesza członkostwo w partii. „Nie zapisywałam się do Średniowiecznej”

– Zapisałam się do partii Nowoczesna, a nie do partii Średniowieczna i bardzo chciałabym aby moi koledzy i koleżanki zastanowili się nad tym i wrócili do korzeni – powiedziała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.