Przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski złożył rezygnację

– Od poniedziałku przestaję być przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa – przekazał przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski w rozmowie z Radiem ZET.

Wcześniej posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz napisała na Twitterze, że Dariusz Zawistowski „oświadczył Radzie, że z dniem 15 stycznia rezygnuje z przewodniczenia”. Krystyna Pawłowicz dodała tez, że ma to być „niezgoda na nowy stan prawny, który zacznie obowiązywać od 16 stycznia w KRS”.

2 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa poprzez przyznanie obywatelom, obok sędziów, prawa wyłaniania kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów mają być: grupa co najmniej 2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Ustawa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek ustalenia w drodze zarządzenia sposobu zgłaszania przez obywateli kandydatów na członka KRS. Sejm ma dokonywać wyboru, spośród zgłoszonych kandydatów, większością 3/5 głosów. Ponadto ustawa przewiduje odstąpienie od zasady kadencji indywidualnych i zastępuje ją wyborem sędziów na wspólną czteroletnią kadencję.

Dariusz Zawistowski urodził się w 1959 r. w Legnicy. W 1982 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1982-1984 odbył sądową aplikację etatową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Legnicy. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego w Sądzie Rejonowym w Jaworze został powołany w 1984 r. na stanowisko asesora sądowego, a w 1987 r. na stanowisko sędziego. Był także sędzią Sądu Rejonowego w Lubinie, w którym sprawował funkcję przewodniczącego wydziału cywilnego. W 1992 r. otrzymał nominację na stanowisko Sędziego Sądu Wojewódzkiego w Legnicy, gdzie od 1993 r. był przewodniczącym wydziału cywilnego. Od 1997 r. sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, a w 2005 r. został powołany na stanowisko Sędziego Sądu Najwyższego. Orzekał w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego.