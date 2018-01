Zakrwawiona siekiera, otruty pies i koty. Szyszko opowiedział, co działo się na jego posesji

Szyszko w Telewizji Trwam przyznał, że włamano się do jego pracowni w Tucznie. Były minister środowiska zdradził, że w swoim budynku znalazł zakrwawioną siekierę. Poza tym wyniesiono np. połamane poroże. – Później przychodzą i podcinają drzewa po to, żeby wyrwał je wiatr. To stwarza potworne niebezpieczeństwo dla dzieci, które przechodzą tamtędy przez ulicę – przyznał Szyszko.

Na tym jednak nie koniec, bowiem Szyszko dodał, że otruto jego psa i koty. – To wszystko jest działalność w stosunku do posła i ministra. To szokujące. Trudno wyjaśnić, kto jest twórcą tego specyficznego dialogu – podkreślił polityk.

Szyszko pożegnał się ze stanowiskiem ministra

9 stycznia we wtorek prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Ze stanowiskami pożegnali się: minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, minister środowiska Jan Szyszko, szef MON Antoni Macierewicz, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, minister cyfryzacji Anna Streżyńska, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Henryk Kowalczyk przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

