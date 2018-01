Wysokie nagrody dla podwładnych ministra. Jakie premie przyznał Jan Szyszko?

„W Ministerstwie Środowiska nagrody dla ministrów, to stały bonus do wynagrodzenia. Po równe 51 tys. dla członków kierownictwa resortu. Jak to było? Koniec z arogancją i pychą władzy. Przy okazji - znacie ministra o imieniu i nazwisku »Sekretarz Stanu«?” – napisał na Twitterze Krzysztof Brejza. Polityk PO opublikował również zdjęcie odpowiedzi na temat nagród w resorcie środowiska. Podpis na tym dokumencie złożył minister Jan Szyszko.

Nagrody w Ministerstwie Cyfryzacji

Wcześniej „Super Express” podał, że w ubiegłym roku urzędnicy Ministerstwa Cyfryzacji otrzymali blisko 1,5 miliona złotych nagród. Najwięcej dostali zastępcy Anny Streżyńskiej – Marek Zagórski, Paweł Majewski i Karol Okoński.

O nagrody w resorcie cyfryzacji pytał w interpelacji także poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Jak się okazało, każdy z zastępców Anny Streżyńskiej otrzymał w ubiegłym roku nagrodę w wysokości 51,4 tys. złotych. – Wychodzi na to, że w ministerstwach stworzono system wyższych wynagrodzeń – komentował Brejza.

