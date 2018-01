Ewa Bilan-Stoch dostała pracę w telewizji. Pokaże zimowe igrzyska „od kuchni”

Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu odbędą się od 9 do 25 lutego, a relacje transmitowane będą na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze. – Poprzez cztery tysiące godzin transmisji na różnych platformach, w tym 900 godzin na żywo, dajemy im możliwość śledzenia każdej sekundy występów ich idoli. Chcemy zaoferować także coś dodatkowego – jak najszerszy dostęp do gwiazd sportów zimowych i możliwość wczucia się w atmosferę igrzysk. Przygotowaliśmy specjalne programy olimpijskie, pokażemy drogę sportowców do Korei, a w trakcie samych igrzysk będziemy dostarczać kibicom wiadomości z pierwszej ręki dzięki naszym znakomitym reporterom, ekspertom i komentatorom – mówi w rozmowie z portalem Wirtualne Media Adam Widomski, dyrektor Eurosport channel.

Jako komentatorów zobaczymy m.in. Tomasza Sikorę, Jakuba Kota, Macieja Kota, Svena Hannawalda czy Martina Shmitta. Pojawi się także biathlonowy duet – Tomasz Jaroński-Krzysztof Wyrzykowski, a także specjaliści od skoków – Igor Błachut i Marek Rudziński.

Od stony kulturowej i lifestylowej olimpiadę pokaże z kolei widzom Ewa Bilan-Stoch. Materiały żony i menedżerki Kamila Stocha skupiać się będą na historii i lokalnych zwyczajach w Korei Południowej.