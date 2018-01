Grzywna i więzienie za „polskie obozy śmierci” oraz penalizacja „banderyzmu”. Posłowie przyjęli nowelizację

Z piłą spalinową przyszli po wyjaśnienia. Bo sprzedał im niesprawny kontroler do gier

Trzech mieszkańców powiatu lubińskiego trafiło do policyjnego aresztu i odpowiedzą za pobicie innego mężczyzny. Panowie wyposażeni w piłę spalinową przyszli do swojej ofiary wyjaśniać okoliczności sprzedaży niesprawnego kontrolera do gier.