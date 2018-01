Komu nie ufają Polacy? Schetyna „wykorzystał” nieobecność Macierewicza. Szydło nadal ceniona

Sondaż CBOS na styczeń pokazał, że cały czas najbardziej ufamy prezydentowi. Z 73 procentami przez kolejny miesiąc z rzędu zajmuje pierwsze miejsce rankingu. Pięć punktów procentowych za nim plasuje się nowy premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 68 proc. ankietowanych. Trzecia Beata Szydło cieszy się 61 proc. zaufania rodaków, mimo że straciła swoje stanowisko w rządzie. Na czwartek pozycji ex aequo znajdują się Paweł Kukiz i Zbigniew Ziobro z 48 procentowym zaufaniem.

W pierwszym w 2018 roku badaniu CBOS-u nie uwzględniono odwołanego szefa MON Antoniego Macierewicza. Do tej pory to właśnie on cieszył się mało chlubnym tytułem polityka, któremu najbardziej nie ufają Polacy. Pod jego nieobecność miejsce to zajął szef PO Grzegorz Schetyna. Wysoki wynik 50 proc. głosów świadczących o braku zaufania pozwolił mu wyprzedzić w tej kategorii Jarosława Kaczyńskiego (43 proc.) i Zbigniewa Ziobrę (43 proc.). Kolejnym politykiem z niskim poziomem zaufania u ankietowanych jest nowy szef MON Mariusz Błaszczak, poprzednio kierujący MSWiA.

Pytanie zadawane przez CBOS w styczniowym badaniu zaufania brzmiało: „Ludzie aktywni publicznie - swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą - budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 - że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie.