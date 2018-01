Nielegalnie przekroczyli pięć granic. Imigranci wpadli dopiero w Polsce

Galeria:

Nielegalni imigranci zatrzymani w Polsce

25 stycznia w Lipowicy (pow. krośnieński) podczas kontroli pojazdów na drodze prowadzącej od granicy ze Słowacją, realizowanej przez patrol Krajowej Administracji Skarbowej, do funkcjonariuszy KAS zgłosił się kierowca polskiej ciężarówki z informacją, że z naczepy jego pojazdu dobiegają odgłosy, mogące świadczyć o tym, że w środku przebywają ludzie. Patrol KAS zawiadomił o zdarzeniu Placówkę SG w Sanoku. Po otwarciu naczepy funkcjonariusze znaleźli wewnątrz siedmioosobową rodzinę syryjskich Kurdów, ukrywającą się wśród przewożonych ciężarówką elementów klimatyzacji.

Cudzoziemcy – dwoje dorosłych i troje dzieci w wieku 6-16 lat, nie mieli przy sobie żadnych dokumentów. Wyjaśnili, że podróżują do Niemiec, a pod plandekę ciężarówki dostali się już po przekroczeniu granicy greckiej. Jak podaje Straż Graniczna, oznacza to, że nielegalnie przejechali przez 5 granic. Zabezpieczające naczepę plomby celne ominęli, przecinając linki przytrzymujące plandekę. Pomogły im w tym dwie osoby, którym zapłacili za to 8 tysięcy euro.