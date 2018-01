Światowy Kongres Żydów krytykuje ustawę o IPN. „To atak na demokrację”

„Światowy Kongres Żydów stanowczo sprzeciwia się nowemu polskiemu prawu, które karałoby za sugestie, że Polska jest współodpowiedzialna za zbrodnie niemieckie, nazywając ów krok aktem ataku na demokrację oraz zaciemniania historii” – czytamy na stronie WJC.

„Polacy stają się wrażliwi, gdy obozy zagłady nazywane są polskimi tylko dlatego że znajdowały się na polskiej ziemi, co jest zrozumiałe, i chcą, by było jasne, że to Niemcy są odpowiedzialni za stworzenie tych fabryk śmierci” – czytamy w komunikacie. Światowy Kongres Żydów podkreśla, że w samym Auschwitz zamordowano także ponad 70 tysięcy Polaków. „Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Majdanek, Chełmno, Sobibór i Bełżec powinny być nazywane nazistowskimi lub niemieckimi obozami, ale ze strony Polski jest błędem próba karania osób, które nie stosują się do takiego nazewnictwa. Wierzę, że cel powinien być osiągnięty przez edukację a nie penalizację” – pisze Robert Singer, prezes Światowego Kongresu Żydów.

„Znakomici polscy naukowcy wykazali jasno w swych starannie udokumentowanych pismach, że nie były to raczej izolowane przypadki. Uznawanie takiej literatury za oszczerczą, a jej autorów za osoby zaangażowanie w przestępstwo jest wybielaniem historii i powinno być zdecydowanie odrzucone” – twierdzi prezes WJC.

Przypomnijmy, przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o IPN, zakładająca karanie grzywną i więzieniem za używanie sformułowania „polskie obozy śmierci”, wywołała ostrą reakcję Izraela. Premier tego kraju Benjamin Netanjahu zobowiązał ambasador Annę Azari do przedstawienia premierowi Morawieckiemu sprzeciwu wobec nowelizacji. Jak wcześniej poinformowało izraelskie MSZ, dziś rano zastępca ambasadora Polski w Tel Awiwie został wezwany do ministerstwa celem złożenia wyjaśnień w sprawie ustawy. Zdaniem resortu „nowe przepisy nie będą pomocne w ujawnianiu prawdy historycznej i mogą zaszkodzić swobodzie prowadzenia badań”.

– Rząd Izraela odrzuca tą nowelizację. Mam nadzieję, że możemy znaleźć wspólną drogę, by dokonać zmian w nowelizacji – wskazała ambasador Anna Azari podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, prezentując oficjalnie stanowisko premiera Benjamina Netanjahu.

Nowelizacją ustawy ma zająć się Senat. Marszałek Stanisław Karczewski zaprosił na rozmowy Annę Azari i dodał, że ma nadzieję na rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących ustawy. Kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy poinformowała, że w poniedziałek po południu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski spotka się z ambasador Izraela Anną Azari w celu omówienia sytuacji związanej z dyskusją wokół nowych przepisów.