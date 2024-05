U wybrzeży Chorwacji złowiono trującą rybę. Zetknięcie się z nią oznacza wielogodzinną mękę i śmierć

Jak podaje Akwarium Pula – największe akwarium w Chorwacji – 13 maja w zatoce Medulin złowiono ropuchę srebrzystą. To wyjątkowo trująca morska ryba kostna z rodziny rozdymkowatych.

1 mg trucizny wystarczy, by doprowadzić do śmierci człowieka



Złowiono ją na głębokości 19 metrów, a następnie przekazano naukowcom z Uniwersytetu Juraja Dobrili w Puli. Ryba ta jest niezwykle niebezpieczna dla ludzi. To dlatego, że zawiera tetrodotoksynę.

Jakie działanie ma tetrodotoksyna? Po jej wniknięciu do organizmu dochodzi do przerwania przekaźnictwa elektrycznego w nerwach. Co istotne, nie jest ona w stanie pokonać bariery krew-mózg. Oznacza to, że po zatruciu nie dochodzi do utraty przytomności czy natychmiastowej śmierci, ale jedynie do paraliżu, a osoba, która przyjęła truciznę, jest świadoma wszystkich bolesnych procesów zachodzących w jej organizmie.

Jeśli dawka jest wystarczająca, by doprowadzić do zgonu – co jest zależne m.in. od wagi danej osoby – to dochodzi do paraliżu mięśni, a osoba po wielu godzinach męki w końcu przestaje oddychać. W międzyczasie nie może jednak wezwać pomocy – nie może mówić, ani ruszać rękoma czy nogami. Jak podaje Akwarium Pula, by umrzeć, potrzebna jest dawka ok. 1-2 mg.

