Kukiz przeprasza za wprowadzenie narodowców do Sejmu. „Żenada”

Szczery wywiad Roberta Makłowicza. „Nobilitowanie kiboli i narodowców na prawdziwych patriotów jest rzeczą nie do zniesienia”

– Miałem wiele zastrzeżeń do tego, co się tu działo po 1989 roku, ale atmosfera teraz wydaje mi się wyjątkowo duszna. Nobilitowanie kiboli i narodowców na prawdziwych patriotów jest rzeczą nie do zniesienia dla człowieka myślącego –...