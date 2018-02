-50 stopni Celsjusza... w Krakowie. Cztery dni eksperymentu

Grupa ochotników rozpoczęła eksperyment w komorze termo-klimatycznej Politechniki Krakowskiej. Planują tam spędzić cztery dni. W tym czasie chcą sprawdzić granice wytrzymałości – swoje i sprzętu. – Będziemy mogli sprawdzić, jak się zachowuje sprzęt, jak wytrzymałe są nasze ubrania na wyprawy w góry oraz jak reagują nasze organizmy w ekstremalnie niskich temperaturach – powiedział podróżnik Piotr Śliwiński.

Na 200 metrach kwadratowych uczestnicy muszą zagospodarować miejsce do spania, jedzenia i ćwiczeń, które pomogą im się rozgrzać. Komora będzie oświetlana w sposób imitujący dzień i noc. Przygotowano też serię zadań, z którymi będą musieli poradzić sobie uczestnicy. To m.in. awaria sprzętu złamanie nogi czy symulacja wpadnięcia do przerębla. Wszystko pod czujnym okiem naukowców.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, eksperyment potrwa 100 godzin i zakończy się w najbliższą sobotę.