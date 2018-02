Do Polski trafiły toksyczne zabawki. Wielokrotnie przekroczone normy ftalanów

Jedna z podlaskich firm zgłosiła do odprawy w Oddziale Celnym w Białymstoku partię zabawek z Chin. Po kontroli dokumentacji i oględzinach towaru funkcjonariusze postanowili skierować przesyłkę do badań laboratoryjnych. Ich wyniki były jednoznaczne – w plastikowych elementach zabawek wykryto wysokie, wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy stężenie ftalanów.

Ftalany to syntetyczne związki obecne w artykułach z tworzyw sztucznych, nadające im elastyczność. Stosowane są również do produkcji farb i lakierów. Ich nadmiar może być przyczyną astmy oraz prowadzić do zaburzeń układu nerwowego, szczególnie u dzieci. Przy dłuższym kontakcie ze skórą mogą wchłaniać się do organizmu i są łatwo rozpuszczalne w ślinie.

O sprawie funkcjonariusze KAS poinformowali Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, który stwierdził, że zatrzymane wyroby stwarzają zagrożenie dla zdrowia użytkownika i w związku z tym nie mogą być dopuszczone do obrotu.