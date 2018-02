Kora zdradza nowe informacje na temat stanu swojego zdrowia

Piosenkarka Kora Jackowska od dawna choruje na genetyczny nowotwór jajnika. Od niemal samego początku zmagań z rakiem, artystka nie chciała na bieżąca informować fanów o stanie swojego zdrowia. Potem jednak zmieniła zdanie. Kilka miesięcy temu Kora zamieszkała razem ze swoim mężem Kamilem Sipowiczem na Roztoczu. Artystka przyznała w wywiadach, że nowy sposób życia wpłynął pozytywnie na jej stan zdrowia. – Żyję z pewnym wyrokiem, dlatego szkoda mi czasu na coś, co musiałabym znowu przerwać, jeśli konieczne byłoby wznowienie terapii. Odebrałam ostatnio wyniki badań i widać poprawę, mój stan jest coraz lepszy, ale nie wiadomo jak to długo potrwa – tłumaczy.

„Dla miejscowych często to jest niepojęte, że ktoś nie chce blichtru wielkiego świata”

Pytana o to, czy nie brakuje jej dawnego życia w wielkim mieście oraz koncertów przed wielką publicznością, piosenkarka tłumaczy, że teraz leczy ją też Roztocze. – Dla miejscowych często to jest niepojęte, że ktoś nie chce blichtru wielkiego świata (...). Pewnie nas też by tu nie było, gdyby nie sytuacja, która jest, jaka jest. Jednak dokonałam pewnego wyboru. Mogłabym dochodzić do zdrowia w Warszawie i wrócić do pracy koncertowej, bo o to głównie chodzi. Ale nie wiadomo, czy byłabym w stanie udźwignąć taki wysiłek. Może byłby skazany na straty? Ja żyję z pewnym wyrokiem – wyjaśniła.