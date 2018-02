PO z własnym projektem ustawy o IPN. „Nie może ona być pisana pod dyktando Kremla”

We wtorek 20 lutego Platforma Obywatelska przedstawiła w Sejmie własny projekt ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. – Składamy nowelizację ustawy o IPN, która naprawi błędy poprzedniej nowelizacji. Polski parlament musi zareagować na tę sytuację. Oświadczenie sekretarza stanu USA Rexa Tillersona, uchwała Rady Najwyższej Ukrainy, wreszcie bardzo twarde wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu, to wszystko pokazuje, w jakim jesteśmy miejscu, do czego prowadzi bezrozumna polityka rządu PiS – mówił na konferencji prasowej lider partii Grzegorz Schetyna.

Schetyna: Ustawa o IPN pisana pod dyktando Kremla

Zdaniem szefa PO kryzys w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Polską a Izraelem wymaga reakcji całej klasy politycznej. Twierdzi też, że wersja ustawy zaproponowana przez PiS brzmi, jakby była inspirowana prze Rosję. – Nie może ona być pisana pod dyktando Kremla, który chce skłócić nas z kluczowymi sojusznikami oraz sąsiadami – mówił.

Co w ustawie PO?

Projekt Platformy został już przesłany do prezydenta Andrzeja Dudy. Grzegorz Schetyna przypomniał, że czasu pozostało bardzo niewiele, gdyż ustawa ma wejść w życie za tydzień. Czym różni się wersja PO od tej zaproponowanej przez PiS? Tego dokładnie nie wiadomo. Ze słów Schetyny można wywnioskować jedynie, że katalog spraw, za które Polska miałaby karać, zostanie rozszerzony.

– Mówimy o penalizacji zapisu o polskich obozach śmierci, mówimy i rozszerzamy katalog zbrodni, które zostały popełnione na ziemiach dawnych kresów wschodnich i to nie tylko w odniesieniu do tragicznej rzezi wołyńskiej, ale także o tym, co było tragicznym, traumatycznym doświadczeniem setek tysięcy Polaków wywiezionych z Kresów na Sybir – opowiadał w Sejmie lider PO.