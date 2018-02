Miał szykować zamach na Sejm, Senat i prezydenta. Jest akt oskarżenia

– Przygotowania polegały na gromadzeniu od 2014 roku materiałów wybuchowych i substancji chemicznych, które mogły służyć do wytwarzania takich materiałów – powiedziała Aneta Czekało Deptuła z Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku. Łącznie mężczyzna miał zgromadzić 300 kg takich substancji oraz broń maszynową i 25 tys. sztuk amunicji. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono też ulotki nawołujące do „wypowiedzenia posłuszeństwa” organom władzy.

Wojciech K. został tymczasowo aresztowany. Postawiono mu zarzut przygotowywania zamachu na „konstytucyjne organy Rzeczpospolitej Polskiej”. Miały one trwać w latach 2014-2017.

– Sąd przedłużył areszt do maja tego roku – poinformował Olgierd Dąbrowski Żegarski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

