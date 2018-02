Były wiceprezydent Warszawy odchodzi z PO. Mocne zarzuty wobec Schetyny

„Dziś podjąłem niełatwą dla mnie decyzję o opuszczeniu PO. Niełatwą bo lojalność wobec własnego środowiska politycznego jest dla niezwykle ważna. Ale nie jestem w stanie obserwować tego jak niszczona jest PO” – napisał Jacek Wojciechowicz na Facebooku. Dodał, że wspomniane „niszczenie” odbywa się „przy wielkiej aktywności przewodniczącego i bierności tych, którzy myślą inaczej”.

Jego zdaniem „w polityce też trzeba mieć charakter, własne zdanie i najprościej mówiąc jaja”. „Choć cenię wielu moich przyjaciół z PO to dziś to co zostało z PO na czele z G. Schetyną już nie jest moją partią. Dzięki wszystkim za wiele lat wspólnej pracy dla Polski i Warszawy” – stwierdził Wojciechowicz.

Przypomnijmy, że w październiku 2017 r. czworo warszawskich członków partii Grzegorza Schetyny, w liście opublikowanym przez portal polsatnews.pl, wyraziło ubolewanie nad kondycją PO i zaapelowało do jej członków, by w wewnętrznych wyborach wybrać nowy zarząd na wszystkich szczeblach, łącznie z przewodniczącym. Pod listem podpisał się wtedy m.in. Jacek Wojciechowicz.

