Powstanie muzeum Polokaustu? Sellin ucina spekulacje

Jarosław Sellin zaznaczył, że ustawa o IPN wchodzi w życie, jednak nie sądzi, by była stosowana w jakimkolwiek przypadku przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. – A już zwłaszcza w stosunku do cudzoziemców. Zdrowy rozsądek to nakazuje – podkreślił.

– Nie można dopuścić do tego, by trwale skłócić dwa narody najbardziej pokrzywdzone podczas II wojny światowej. To Żydzi i Polacy ponieśli największe ofiary podczas wojny. Dziś na pierwszym planie nie powinniśmy sobie rozliczać wzajemnych krzywd, gdyż to Niemcy są sprawcami naszego piekła – mówił.

„Dobry efekt niepotrzebnego spięcia”

Jak przekonywał Sellin, wcześniej o „polskich obozach śmierci” pisało się „z ignorancji lub złej woli”. – Dzisiaj miliony wyświetleń „polish death camps” w Google pojawiło się dlatego, że świat jest informowany, iż Polacy postanowili twardo walczyć z takimi określeniami – uważa polityk. – Polska już odnosi sukces w walce z „polskimi obozami śmierci”. Już upowszechnia się na świecie przekonanie, że nie można mówić o „polskich obozach śmierci”. Takie oświadczenia wydali poważni politycy izraelscy, tak mówi kanclerz Niemiec, minister spaw zagranicznych Niemiec, czy Departament Stanu USA. Przedtem takich deklaracji nie było. To jest dobry efekt tego niepotrzebnego napięcia – tłumaczył.

Muzeum Polokaustu

Sellin pytany był o to, czy popiera ideę powstania muzeum Polokaustu. Stwierdził stanowczo, że nie i dodał, że jest to „kompletne nieporozumienie”. – Nie popieram używania takiej nazwy. Określenia Holokaust (greckie) czy Szoah (hebrajskie) przyjęto używać do opisu wyjątkowego w dziejach ludzkości mordu na Żydach. Rozumiem Żydów, którzy mają prawo oczekiwać, żeby Holokaust kojarzył się tylko z ich wyjątkową tragedią – mówił. – Używanie pojęcia Polokaust w sposób dla mnie zrozumiały krzywdziłoby żydowską wrażliwość i niepotrzebnie prowokowało do kolejnego napięcia między naszymi narodami. Budowy muzeum Polokaustu nie będzie – wyjaśniał.