Jarosław Gowin w izraelskiej gazecie: Mamy prawo być zrozumiani

W tekście opublikowanym na łamach najstarszego dziennika w Izraelu, „Haaretz”, Gowin pisze, by na chwilę zapomnieć o dotychczasowych oświadczeniach, komentarzach czy tweetach i nagraniach publikowanych w internecie, a dotyczących nowelizacji ustawy o IPN. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zwraca uwagę na wspólną, polsko-izraelską przeszłość. Wspomina o obozie Auschwitz-Birkenau, który był „sercem ciemności”. Gowin podkreśla, że obóz został założony w 1940 roku przez Niemców dla polskich więźniów politycznych, a dwa lata później stał się centrum Holocaustu europejskich Żydów.

Fascynacja żydowską kulturą

Wiceminister napisał, że przez wiele lat, Polacy i Żydzi wspólnie opiekowali się pozostałościami po byłym obozie koncentracyjnym. Ta troska i współpraca jest uznawana za wzór dla innych narodów na całym świecie. Gowin podkreślił również, że od upadku komunizmu fascynacja żydowską kulturą, tradycją i historią zaczęła wzrastać w Polsce, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy odkrywają ślady starego świata zniszczonego przez Holocaust w ich rodzinnych miastach.

Potępiamy antysemickie manifestacje

Gowin przyznał, że antysemickie incydenty zdarzały się w Polsce, podobnie jak w innych europejskich krajach. Dodał, że wszelkie antysemickie manifestacje są potępiane przez polskie władze, które walczą, by powstrzymać takie działania, wzmacniając jednocześnie aktywność edukacyjną w tym zakresie. Wiceminister podkreślił, że każdy, kto prześledzi statystyki i fakty stwierdzi, że w Polsce antysemityzm nigdy nie osiągnąą takiej skali jak w innych europejskich krajach.

Izrael polskim sojusznikiem

Polityk dodał, że z politycznego punktu widzenia, Izrael jest bardzo ważnym sojusznikiem Polski. Podkreślił, że polityczna, militarna i ekonomiczna współpraca stała się mocniejsza w ciągu dwóch pierwszych lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Dodał, że bezpieczeństwo Izraela jest gwarancją światowego pokoju. Gowin wspomniał, że Polacy rozumieją ból Żydów i respektują ich wspomnienia oraz uczucia. "Nie chcemy ograniczać żadnych badań w zakresie prawdy o przeszłości„ – dodał. I podkreślił, że polski rząd jest zaskoczony reakcją Izraela po nowelizacji ustawy o IPN. Przyznał, że w tej materii zawiodła jednak komunikacja, ale to nie czas by szukać osób za to odpowiedzialnych i kogokolwiek obwiniać.

„Mamy prawo być zrozumiani”

„Jednakże, mimo naszych błędów, mamy prawo być zrozumiani. Nigdy nie zgodzimy się z użyciem zwrotów typu „polskie obozy śmierci” czy „polski Holocaust”. Tak jak Izrael robi wszystko, co możliwe, by zapobiec negacji i pomniejszaniu znaczenia Holocaustu, tak Polska nigdy nie pozwoli na fałszowanie historii, wyłączenia nas ze wspólnoty ofiar i stawiania po stronie organizatorów i sprawców ludobójstwa kierowanego przez Niemców” – napisał wiceminister.