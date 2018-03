Brazylijczyk zatrzymany we Wrocławiu. Odpowie za posiadanie dziecięcej pornografii

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Cyberprzestępczością z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 35-letniego mężczyznę, podejrzanego o posiadanie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Do zatrzymania obywatela Brazylii doszło w jednym z mieszkań na terenie Wrocławia. Podczas przeszukania jednego z pokoi policjanci zabezpieczyli m.in. komputer oraz nośniki danych zawierające kilkaset zdjęć z udziałem osób poniżej 15 roku życia.

Następnie działając przy współpracy z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto, potwierdzili posiadanie przez mężczyznę tego typu materiałów, co dało podstawę do przedstawienia zarzutów. Obecnej policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy.

Mężczyźnie za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.