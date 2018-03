Sejm wybrał nowy skład KRS. PO zawiadomi prokuraturę

Sędziowie wskazani przez PiS to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Leszek Mazur, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna. Ruch Kukiz’15 zgłosił kandydatury: Grzegorza Furmankiewicza, Marka Jaskulskiego, Joanny Kołodziej-Michałowicz, Zbigniewa Łupiny, Jędrzeja Kondeka i Macieja A. Mitery.

Po ogłoszeniu przyjęcia przez Sejm listy sędziów, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w postaci braku publikacji listy podpisów pod kandydaturami do KRS.

PO chciała odroczenia

Posłowie PO i Nowoczesnej wnosili o odroczenie obrad do czasu przekazania list poparcia dołączonych do zgłoszeń poszczególnych kandydatów. Większość rządząca odrzuciła jednak te propozycje. – Żądacie tych list, tylko po to, by szykanować tych ludzi – odpowiedziała Krystyna Pawłowicz z PiS. – PiS pokazał swoje prawdziwe oblicze, nie ma żadnej jawności – ocenił Borys Budka z PO.

Gasiuk-Pihowicz: Lista nie spełnia wymogu

Szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz, na posiedzeniu komisji zauważyła, że Konstytucja stanowi, iż w KRS powinni zasiadać przedstawiciele wszystkich rodzajów sądów: Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. – Lista kandydatów nie spełnia tego wymogu – podkreśliła.

Sprawę zgłaszania kandydatów do KRS Gasiuk-Pihowicz krytykowała już wcześniej. Stwierdziła, że najpierw „politycy Kukiza sprzeciwiali się upolitycznieniu KRS z mównicy sejmowej, a dziś ramię w ramię z PiS-em tego upolitycznienia dokonują”. „Nie zdziwię się jeśli wyborcy Kukiza zaczną pytać, czy nie doszło pomiędzy Kukizem i PiS-em do nieczystego politycznego handlu” – oceniła przedstawicielka Nowoczesnej.

Kosiniak-Kamysz: Sprawiedliwość jest uciekinierką

„Polacy oczekiwali prawdziwej reformy sądownictwa. Dzisiejsze głosowanie potwierdza, że sprawiedliwość jest uciekinierką z obozu zwycięstwa” – pisał lider ludowców na Twitterze. „Nie weźmiemy udziału w tym głosowaniu. Wybraliście drogę hańby procesu brzeskiego” – mówił do posłów PiS i Kukiz'15.

Ustawa o KRS

Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o KRS wprowadza wybór przez Sejm 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję. Do tej pory byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Każdy klub może wskazać jednego kandydata do składu Rady. Sejm wybiera członków KRS większością 3/5 głosów. Listę, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub, sporządza sejmowa komisja. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.