Rolnicy pozbawieni przepustek do Sejmu. Wielki protest w centrum Warszawy

Straż Marszałkowska odebrała przepustki rolnikom ze związku Orka, którzy od czwartku prowadzą w Sejmie protest okupacyjny – poinformował dziennikarz Radia ZET Michał Makowski. Do budynku dostali się dzięki posłom Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Protest rolników w Sejmie. Odebrano przepustki

Rolnicy zapowiadają, że nie opuszczą gmachu przy ul. Wiejskiej dopóki nie spotka się z nimi premier Donald Tusk. Z protestującymi rozmawiał już marszałek Sejmu Szymon Hołownia, przedstawiając im rozwiązania, o których zadecydować mogą posłowie i senatorowie. Zaproponowano im także spotkanie z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim, które mieli jednak odrzucić.

Protestowi okupacyjnemu w Sejmie w piątek, 10 maja towarzyszyć będzie manifestacja w centrum Warszawy. Z informacji przekazywanych przez organizatorów wynika, że na stołeczne ulice wyjść może nawet 200 tys. przeciwników tzw. Zielonego Ładu. Przemarsz prowadzić będzie do utrudnień komunikacyjnych, o czym informuje Urząd Dzielnicy Śródmieście.

Trasa manifestacji rolników w Warszawie

Manifestacja rozpocznie się o godzinie 12:00 na placu Zamkowym. Zgromadzeni będą kierować się w stronę Sejmu, przechodząc przez ulice: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską i Marszałkowską. Następnie miną rondo Dmowskiego, Aleje Jerozolimskie i rondo de Gaulle’a, a z placu Trzech Krzyży udadzą się wprost na ulicę Wiejską. Zgromadzenie powinno zakończyć się o godzinie 22:00.

Chociaż początek przemarszu zaplanowano na południe, przygotowania do protestu rozpoczęto z dużym wyprzedzeniem. Jeszcze w czwartek rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek opublikował w mediach społecznościowych nagranie z trasy prowadzącej z Otwocka do Warszawy, na którym widać zmierzające do stolicy radiowozy.

