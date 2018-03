Polska wyprawa na K2. National Geographic opublikował film

Galeria:

Polska zimowa wyprawa na K2

National Geographic Adventure opublikował na swojej stronie krótki, dwuminutowy filmik na temat polskiej wyprawy na K2. W nagraniu pojawiają się wypowiedzi polskich himalaistów na temat próby zimowego zdobycia szczytu oraz informacje o przebiegu wyprawy. Filmowi towarzyszy artykuł autorstwa Marka Jenkinsa.

Zagrożenie lawinowe

Jenkins przypomina, że kierownik wyprawy, Krzysztof Wielicki, 5 marca podjął decyzję o zakończeniu ekspedycji. Dziennikarz podkreśla, że jest to następstwo nie tyle silnych wiatrów występujących w górnej partii K2, ale zagrożenia „pogrzebaniem pod tonami śniegu”.

Kontakt z Wielickim

„Udało mi się dotrzeć do Wielickiego za pomocą telefonu satelitarnego, gdy rozważał decyzję, czy kontynuować wyprawę. Wyjaśnił, że było więcej śniegu niż podczas poprzednich zimowych wypraw, co znacznie zwiększało ryzyko” – czytamy w artykule. „Lawiny zmiotły obóz 3 w przeszłości i musimy być bardzo ostrożni” – cytuje Wielickiego Jenkins.

Zainteresowanie wyprawą

Z informacji podawanych przez dziennikarza wynika, że redakcja National Geographic była żywo zainteresowana postępami polskich himalaistów. Jenkins kontaktował się także m.in. z Markiem Chmielarskim. W artykule pojawiła się również wzmianka o wypadku Adama Bieleckiego oraz zapowiedziach himalaistów na temat ewentualnej próby zdobycia szczytu za rok.

Powrót do domu

Himalaiści są już w drodze do Polski. Na profilu Polskiego Himalaizmu Zimowego na Facebooku pojawiła się dziś informacja, że wspinacze dotarli do Askole, a jutro, według planów, wyruszą do Skardu.