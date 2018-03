Awaryjne lądowanie samolotu PLL LOT w Nowym Jorku

Informację o awaryjnym lądowaniu maszyny jako pierwsze podało Radio ZET.. Boeing 787 należący do LOT leciał z Cancun do Warszawy. Wiadomo, że maszyna była po trzech godzinach lotu. Jak czytamy, z maszyny spuszczono paliwo, co jest standardową procedurą w takiej sytuacji. Samolot miał jeszcze przed sobą ośmiogodzinną trasę. Na razie nie wiadomo, czy maszyna dziś poleci. Trwa naprawianie usterki na lotnisku w Nowym Jorku.

Pasażerowie boeinga przesiedli się do innego samolotu LOT – lecącego z Nowego Jorku do Warszawy.