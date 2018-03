Departament Stanu USA o umowie na zakup Patriotów. „Powstaną nowe miejsca pracy”

W oświadczeniu opublikowanym na stronie Departamentu Stanu USA czytamy, że Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują podpisanie w Warszawie umowy kończącej I fazę zakupu przez Polskę systemu obrony przeciwrakietowej Patriot o wartości 4,6 miliarda dolarów. „Obejmuje to zupełnie nowy, najnowocześniejszy system dowodzenia i kontroli polskiej obrony powietrznej i przeciwrakietowej” – wyjaśniono. Departament Stanu USA podkreślił, że kontrakt dotyczy najnowocześniejszego systemu dowodzenia i kontroli polskiej obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

„Podpisanie tej umowy wzmocni bezpieczeństwo i możliwości Stanów Zjednoczonych, Polski i NATO wzdłuż wschodniej flanki Sojuszu”

Amerykanie przyznają, że umowa na system Patriot odzwierciedla inwestycje Polski w zakresie obronności i jest dowodem na dzielenie się ciężarem obrony zbiorowej. „Polska na ten program modernizacji przeznacza 20 procent swojego budżetu obronnego” – przypomniano. Dodano, że umowa jest zwieńczeniem zobowiązań podjętych w związku ze spotkaniem prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy w Warszawie w lipcu 2017 r.

„Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Polską, aby sfinalizować II fazę tej inwestycji” – dodano na koniec.

Umowa na zakup systemu Patriot podpisana

W obecności prezydenta szef MON Mariusz Błaszczak podpisał 28 marca umowę na dostawę amerykańskich zestawów obrony powietrznej Patriot dla Polski.

– Dołączamy do elitarnego grona państw posiadających skuteczną broń zapewniającą bezpieczeństwo. To historyczne wydarzenie dla naszego kraju – mówił przed podpisaniem umowy minister Mariusz Błaszczak. Szef MON podkreślił, że system Patriot został kupiony dla polskiego wojska między innymi dlatego, że stacjonują u nas wojska amerykańskie. – Za system Wisła etap I zapłacimy 4.75 mld USD. To dobra cena – ocenił Błaszczak. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Stronę amerykańską reprezentował ambasador Paul W. Jones.

Kiedy systemy Patriot dotrą do Polski?

Premier Mateusz Morawiecki w TVP Info mówił, że systemy Patriot zapewnią Polsce bezpieczeństwo, a wynegocjowana umowa jest bardzo korzystna. – To najnowsza technologia amerykańska, dowód na naszą solidarność i zaufanie ze strony USA – podkreślił szef rządu.

– Pierwsze systemy Patriot dotrą do Polski w 2022 roku, a kolejne w 2024 roku. System Patriot to obrona, dzięki której niebo naszego regionu będzie bezpieczniejsze. Żaden inny kraj nie ma dostępu, nie będzie miał dostępu do tych technologii. Jest to wyraz zaufania do naszych kompetencji informatycznych i produkcyjnych – mówił Mateusz Morawiecki.

