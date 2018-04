„Twarze Auschwitz”. Brazylijska artystka dokonała koloryzacji zdjęcia pierwszej uciekinierki z obozu

Galeria:

Twarze Auschwitz. Niezwykły projekt brazylijskiej artystki

Marina Maral, brazylijska artystka, która specjalizuje się w kolorowaniu starych zdjęć, w 2016 roku zajęła się fotografią 14-letniej Czesławy Kwoki, więźniarki obozu Auschwitz. Autorem oryginalnych zdjęć Czesławy Kwoki jest Wilhelm Brasse, były więzień, który pracował w obozie Auschwitz jako fotograf i na zlecenie SS prowadził tajną dokumentację. 14-latka nie chciała do nich pozować, została do tego niejako zmuszona siłą. Na fotografiach Kwoka ma numer obozowy 26947. Na jej ustach widać ślady krwi. Z kolei przy pasiaku nastolatki znajduje się czerwony trójkąt, co oznacza, że była ona więźniem politycznym.

„Ekspresja jej twarzy nie opuściła mnie już nigdy po tym, jak ją zobaczyłam. Jednakże Czesława nie była jedyną osobą zamordowaną przez rzeźników z Auschwitz. 1,3 mln innych osób było torturowanych, głodzonych i zabijanych w murach obozu. Monstrualna nienawiść została na nich skierowana wyłącznie z powodu tego, kim byli: Żydami, Polakami, Romami, sowieckimi jeńcami; chrześcijanami, protestantami, żydami, świadkami Jehowy, niepełnosprawnymi bądź homoseksualistami. Musimy pamiętać, kim byli” – tłumaczy internautom Brazylijka, która przy wsparciu merytorycznym Muzeum Auschwitz tworzy projekt „Twarze Auschwitz”.

Historia Janiny Nowak

Jak sama tłumaczy, jej celem jest ocalenie historii więźniów Auschwitz i pokazanie ich z nowoczesnej perspektywy współczesnym odbiorcom na całym świecie. W tym celu Marina Maral koloruje czarno-białe obozowe zdjęcia. Bohaterką jej najnowszej pracy jest Janina Nowak – pierwsza kobieta, która uciekła z Auschwitz. 24 czerwca 1942 roku Polka zbiegła z pracującego nad rzeką Sołą komanda około 200 więźniarek. Jeszcze tego samego dnia jej towarzyszki spotkały poważne represje – wszystkie kobieto poddano brutalnym przesłuchaniom i zgolono im włosy. Kolejnego dnia komando przekształcono w kompanię karną i kobiety przetransportowano do nowo utworzonego podobozu w Budach, zlokalizowanego około 6 km od KL Auschwitz.

Sama Janina Nowak dotarła do Łodzi, gdzie została aresztowana w marcu 1943 roku. Ponownie trafiła do Auschwitz 8 maja 1943 roku, skąd została przetransportowana do KL Ravensbrück. Tam przebywała aż do wyzwolenia w kwietniu 1945 roku. Janina była jedną z 50 kobiet, które podjęły próbę ucieczki z niemieckiego obozu koncentracyjnego