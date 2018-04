Płoty. Rosjanin potrącił rowerzystkę i chciał uciec. Zatrzymali go świadkowie

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze aresztował na trzy miesiące obywatela Rosji, który w wyniku szaleńczej jazdy potrącił prawidłowo jadącą rowerzystkę. Policja informuje, że kierujący był najprawdopodobniej nietrzeźwy – odmówił badania na zawartość alkoholu, dlatego pobrano mu krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających. Do zdarzenia doszło na drodze z Czerwieńska do Zielonej Góry.