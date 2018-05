Dar Młodzieży wypłynął w „Rejs Niepodległości”. Odwiedzi 18 państw

– Są trzy ideały piękna, jak mawiał Balzac. Jednym z nich jest fregata pod pełnymi żaglami.Niech ta fregata, niech Dar Młodzieży zachwyca swoim pięknem i przypomina o wielkim dziele odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej. Niech mówi o dziele, które jest przed nami, czyli budowie wielkiej Rzeczypospolitej w najbliższych latach – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości wyjścia Daru Młodzieży w morze.

– Życzę Wam, żebyście nabrali krzepkości ducha, żebyście uwierzyli w Polskę, żebyście sławili jej imię – mówił szef rządu do uczestników „Rejsu Niepodległości”. Komendantowi Daru Młodzieży, Ireneuszowi Lewandowskiemu, premier Mateusz Morawiecki podarował sekstant i flagę. List do uczestników Rejsu Niepodległości skierował prezydent Andrzej Duda.

Rejs Niepodległości

Załoga Rejsu Niepodległości to 1000 młodych osób, podzielonych na sześć załóg. Znaleźli się wśród nich studenci szkół morskich z Gdyni oraz Szczecina, a także laureaci konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Koszt trwających ponad rok przygotowań do rejsu to ponad 23 mln złotych. Swój wkład finansowy w Rejs Niepodległości ma Polska Fundacja Narodowa, która przeznaczyła na ten cel 6 mln złotych.