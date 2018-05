Tak wygląda boczne wejście do Sali Kolumnowej w Sejmie. Brejza pokazał zdjęcia

"Wieczorny obchód w Sejmie – oto boczne wejście do Sali Kolumnowej" – napisał poseł Platformy Obywatelskiej prezentując zdjęcia z Sejmu.

Pod wpisem Brejzy szybko pojawiło się wiele komentarzy. "Ciekawe, co by nadzór budowlany powiedział na zawężenie spocznika na schodach, a strażak na temat drogi ewakuacyjnej..." – pisał jeden z internautów. "To zgodne z PPOŻ?

Proszę ich tam wezwać niech sprawdzą to potajemne wejście" – dodawał kolejny.

W dniach 25-29 maja w Warszawie odbędzie się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W Sejmie i Senacie od piątku będą już gościć członkowie międzynarodowej debaty parlamentarnych w sprawie aktualnych wyzwań i zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa światowego. Wydarzenie to poprzedza zaplanowany na lipiec szczyt NATO w Brukseli.