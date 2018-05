RODO wchodzi w życie. Czym jest i co zmienia?

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO. Jest to rozporządzenie zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Co to oznacza w praktyce i jaki był cel jego uchwalenia?

Rozporządzenie ma pozwolić mieszkańcom UE na "lepszą kontrolę danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów". RODO wprowadza między innymi: nowe prawo do przenoszenia danych – ułatwia przesyłanie danych pomiędzy dostawcami usług



łatwiejszy dostęp do danych – więcej informacji nt. sposobu przetwarzania danych



jaśniejsze prawo dotyczące usunięcia danych



prawo do bycia niezwłocznie poinformowanym w razie ataku hakerskiego



technologie takie jak pseudonimizacji i szyfrowanie Każda firma czy organizacja ma obowiązek wykazania, że została jej udzielona zgoda na przetwarzanie danych. Przy tym zgoda ta musi być: dobrowolna



konkretna



specyficzna (jeżeli jest udzielana na konkretne użycie danych)



świadoma



łatwe powinno być jej wycofanie Rozporządzenie reguluje także warunki nakładania kar pieniężnych dla Administratorów Danych: do 10 mln euro - dla Administratorów Danych, którzy m.in: nie wywiązują się z obowiązków informacyjnych, nie uwzględnią ochrony danych, błędnie prowadzą rejestr czynności przetwarzania lub wcale go nie prowadzą.



do 20 mln euro - dla Administratorów Danych, którzy złamali podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, łamali prawa osób, których dotyczą dane, przekazywali dane odbiorcom w państwach trzecim czy organizacjom. Przepisy w praktyce Według nowych przepisów, każdy przedsiębiorca, motywując taką chęć troską o dobre wykorzystanie czasu przez pracowników, będzie mógł wprowadzić monitoring służbowych aut, komputerów, komórek czy skrzynek mailowych. Będzie musiał jedynie dwa tygodnie przed uruchomieniem nadzoru poinformować o tym fakcie pracowników. Z kolei sposób kontroli, zakres i jej cele, musi zamieścić w obwieszczeniu lub regulaminie. Przedsiębiorcy będą mogli wprowadzić monitoring za pomocą kamer, ale jedynie w przypadku, gdy będzie to służyło ochronie mienia, zabezpieczeniu pracowników czy kontroli produkcji. Kontrola poczty Kontrolując służbową skrzynkę pocztową, przedsiębiorca nie będzie mógł jednak naruszać tajemnicy korespondencji. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli odkryje, że jego podwładny używa służbowej poczty do wysyłania i odbierania prywatnych wiadomości to nie będzie mógł ich przeczytać. Przełożony będzie mógł również sprawdzać służbowe telefony pod kątem logowania się na portalach społecznościowych lub korzystania z internetu. Nowe przepisy dopuszczają także śledzenie za pomocą GPS, gdzie pracownik jeździ służbowym autem.