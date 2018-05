Matka zostawiła 2,5-letnie dziecko w samochodzie. Interweniowała policja

Policję zaalarmowała przechodząca obok zaparkowanego BMW kobieta, która w pewnym momencie usłyszała płacz dziecka. Zatroskana o to, co się dzieje, zajrzała przez szybę do środka. Okazało się, że dziecko jest w samochodzie same, drzwi są pozamykane, a malec ma tylko lekko uchylone okno.

Kobieta relacjonowała policjantom, że 2,5-letnie dziecko pozostawało bez opieki od co najmniej 20 minut. W pewnym momencie do pojazdu podeszła matka dziecka, która tłumaczyła, że zostawiła malca w aucie, bo nie chciał z nią iść. Ona sama w tym czasie poszła pozałatwiać sprawy urzędowe. Policjanci na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe, które zbadało dziecko. Na szczęście nic mu się nie stało i nie wymagało pomocy medycznej. Funkcjonariusze pouczyli kobietę o konsekwencjach, jakie może za sobą nieść takie nieodpowiedzialne z jej strony zachowanie.

Widzisz – reaguj

Policja po raz kolejny apeluje, by nie pozostawiać dzieci w samochodach, szczególnie w słoneczne dni, kiedy w zamkniętych pojazdach temperatury są znacznie wyższe niż temperatura powietrza. Jeżeli zobaczymy, że w aucie znajduje się samotne dziecko – powinniśmy zareagować i zadzwonić na numer 112. „Pamiętaj, żeby zostać przy samochodzie i obserwować zachowanie dziecka. W sytuacji zagrażającej jego życiu lub zdrowiu spróbuj wybić szybę” – napominają policjanci.

