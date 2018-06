TVP pochwaliło się wynikami oglądalności. Zaskakujący pasek informacyjny

Wiadomości TVP oraz TVP Info zaprezentowały wyniki oglądalności stacji z maja. Pochodzą one z badania Nielsen Audience Measurement, według których TVP Info miało w minionym miesiącu 3,64 proc. udziału w rynku oglądalności, a TVN24 – 4,55 proc. Mimo tego, że wyniki na to nie wskazują, podczas prezentacji materiału na pasku informacyjnym napisano, że TVP Info jest liderem oglądalności. Prowadzący program Michał Adamczyk dodał, że TVP osiągnęło w skali roku wzrost o 7,7 proc., a TVN24 o 2,4 proc.

Podobnie wyglądała prezentacja wyników badania dotyczących tzw. grupy komercyjnej, czyli widzów w wieku 16-49 lat. W tym segmencie rynku TVP Info miało 1,32 proc. udziału, a TVN24 – 2,53 proc. Przy czym podkreślono, że pierwszy kanał zyskał w skali roku 17,86 proc., a drugi – 2,02 proc. Portal Wirtualne Media zwraca jednak uwagę na fakt, iż TVP Info ma znacznie większy zasięg techniczny od TVN24, ponieważ w przeciwieństwie do konkurenta jest dostępne także w naziemnej telewizji cyfrowej.

Komunikat TVP rozśmieszył niektórych dziennikarzy i polityków opozycji. Co ciekawe, sprawę skomentował również Samuel Pereira, szef portalu TVP Info. „Co do paska – to raczej fejk, jakich ostatnio u Was wiele” – napisał dziennikarz na swoim profilu na Twitterze.

Galeria:

Zbiór pasków informacyjnych w TVP za czasów prezesury Jacka Kurskiego