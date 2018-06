Prognoza pogody. Termometry pokażą nawet 30 stopni!

W niedzielę na zachodzie kraju i Pomorzu pojawią się przelotne opady deszczu do 10-30 mm oraz burze z gradem. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie, tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu okresami więcej chmur z niewielkimi opadami deszczu do 1-5 mm. Temperatura maksymalna jaką pokażą termometry to 23 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, 26 stopni Celsjusza na Pomorzu, Warmii, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 28 stopni Celsjusza w centrum kraju. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie temperatura może wzrosnąć nawet do 30 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych.

Zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, jednak od północnego zachodu stopniowo będzie wzrastać do dużego. W niektórych regionach kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze, którym może towarzyszyć grad. W burzach porywy mogą osiągnąć do 90 km/godz. Ciśnienie będzie powoli spadać, w drugiej części dnia od zachodu zacznie rosnąć. Biomet będzie z reguły obojętny, tylko w województwach zachodnich niekorzystny.