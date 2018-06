Włożyli dziecko na wybieg dla tygrysów, matka pochwaliła się zdjęciem. Zoo reaguje

O tym, że w zoo w Poznaniu doszło do zajścia przy wybiegu tygrysów dowiedzieliśmy się z Facebooka. Przedstawiciele ogrodu udostępnili zdjęcia opublikowane przez zwiedzających na Instagramie. „Nie można było tam wchodzić, ale nikt nas nie złapał. Ważne, że jest fotka z tygrysem” – brzmiała część podpisu pod fotografią. Nie trzeba jej było długo szukać, ponieważ była opatrzona hasztagami, m.in. #zoo.

Tablice z zakazem nie pomogły

„W tym roku za nękanie i dźganie kijem tygrysa Tungusa sąd skazał sprawcę na miesiąc bezwzględnego więzienia. Niedawno popełniliśmy ostry post do rodziców dzieci. Co jeszcze mamy zrobić? Jak nazwać taką matkę i taką sytuację?” – napisano. W dalszej części posta wyjaśniono, co tak naprawdę wydarzyło się w zoo. „Dziecko stoi w tym samym miejscu, co sprawca wówczas. To zaplecze tygrysiarni, niedostępne dla zwiedzających. Szlaban, tablice z zakazem wstępu, ogrodzenie - nie pomogły” – czytamy.

Ewa Zgrabczyńska, dyrektor poznańskiego zoo w rozmowie z „Faktami” TVN zapowiedziała dalsze kroki w tej sprawie. W poniedziałek sprawa ma zostać zgłoszona na policję.

