UWAGA! TVN: Wnuczek zamienił ich życie w koszmar

Pani Anna ma 88 lat, leży w szpitalu. Nie może wrócić do domu. Kobieta i jej mąż 20 lat temu przepisali mieszkanie w Mrągowie córce Zofii. Jednocześnie zameldowali u siebie wnuczka, bratanka pani Zofii. – Kłopoty zaczęły się, od kiedy mój bratanek wkroczył do naszej rodziny. Wiedzieliśmy, że ma problemy z używkami, z nadużywaniem alkoholu, leczył się w ośrodku Marka Kotańskiego. Nie był w stanie nigdzie podjąć pracy, a jednocześnie chciał żyć na godnym, wysokim poziomie. U babci – opowiada Zofia Wojciechowska.

Od kiedy wnuk zamieszkał z dziadkami, problemy narastały. Pod wpływem alkoholu, dochodziło do aktów przemocy. – Wybił mojemu ojcu zęby, rozkradł cały jego majątek. Wykorzystywał dobroć mojej mamy. Zabierał jej pieniądze. Wulgarnie zachowywał się, nie miał szacunku – podkreśla pani Zofia. Kobieta ma dzisiaj problem, żeby wejść do swojego mieszkania. – Kiedy tylko wchodzę to przypiera mnie do drzwi, uderza mnie głową, ale popycha mnie ramionami, bez używania rąk – relacjonuje pani Zofia.

Ukrywali przemoc domową

Dziadkowie przez prawie 10 lat ukrywali przemoc domową. Wreszcie zdecydowali się zeznawać w sądzie. Marcin L. został skazany na karę w zawieszeniu. – Mama nie powiedziała mi, że wnieśli sprawę do sądu. Zapadł wyrok dwóch lat pozbawienia wolności. Został zamieniony na okres próby. Pozostawiono sprawcę z już wiekowymi dorosłymi, z problemami, które narastały – opowiada pani Zofia. Skazany wnuk nadal mieszkał z dziadkami. Sytuacja domowa nie poprawiała się. Eskalacja agresji wobec dziadków rosła. Sprawa ponownie znalazła się w sądzie. – W 2008 roku sąd postanowił zarządzić wykonanie kary, a więc pan Marcin L. miał trafić do zakładu karnego – mówi Olgierd Dąbrowski-Żegalski. I uzasadnia. – Marcin L. nie wywiązywał się z obowiązków nałożonych na niego wyrokiem. W szczególności nadużywał alkoholu, nadal uporczywie dokuczał swoim dziadkom. Marcin L. trafił do zakładu karnego. W latach 2013-2015 odbył w całości karę.

Kiedy mężczyzna wyszedł na wolność, wrócił do babci. Po śmierci męża pani Anna została w mieszkaniu sama z wnukiem. – Upadłam w domu. Przyszła siostra przełożona i znalazła mnie leżącą w kuchni – opowiada pani Anna. Kobieta opowiedziała, jak wyglądała sytuacja, kiedy wnuk wracał pijany do domu. – Jak wiedziałam, że on przyjdzie „wypity”, to szybko szłam do łóżka. Już jak w łóżku leżałam, to czy było źle, czy dobrze, to już mnie nie ściągał z łóżka – relacjonuje pani Anna. Kiedy mama pani Zofii trafiła do szpitala, wnuk zamieszkał sam. Mieszkanie zamieniło się w melinę. Z kolei pani Zofia, nadal spotykała się z agresją ze strony bratanka. – Traktował mamę bardzo źle, wykorzystywał, zabierał jej pieniądze, nadużywał alkoholu. Ta przemoc była związana również z przemocą fizyczną, popychaniem, zmuszaniem mojej mamy do dłuższego przebywania w łóżku – opowiada pani Zofia.

„Jest w nim tyle agresji.”..

Sąsiadka pani Anny też skarży się na nieprzyjemności ze strony Marcina L. – To było wulgarne wyzywanie. Nie wiem z jakiego powodu. Jest w nim tyle agresji, że próbuje ją wyrzucić – mówi Teresa Badurek, sąsiadka. I wylicza. – Uderzał, pchał, dewastował moje mienie. Ściany są poobijane. On biega, szaleje, wyzywa, rzuca kamieniami. Nie od parady ma pseudonim Siekiera. Zgłoszenie incydentów organom ścigania kończyło się odmową wszczęcia śledztwa. Podobnie było w przypadku pani Zofii. – Zajęłam de facto miejsce mojej mamy w łańcuchu przemocy. 11 marca byłam duszona. W odpowiedzi na wszystkie akty przemocy, za każdym razem je zgłaszam, mam odmowy wszczęcia śledztwa – przekonuje kobieta.

Marcin L. jest trudno uchwytny. Po wielu próbach skontaktowania się z nim, udało nam się porozmawiać telefonicznie. – Sąsiadka? Jest taka sytuacja, że jedna mnie sądzi, zakłada mi sprawy, a druga jest świadkiem – twierdzi Marcin L. – Sprawy są nieuzasadnione? – Oczywiście. To, co ona pieprzy głupoty, to jest wszystko umorzone. Nie ma żadnej, k… przemocy – mówi Marcin L.

Do mrągowskiej prokuratury wpłynęło kilkadziesiąt spraw związanych z przemocą fizyczną i psychiczną, groźbami karalnymi, naruszeniem nietykalności cielesnej przez Marcina L. Dlaczego te sprawy, pomimo powtarzalności są umarzane? – Nie znaleźliśmy dowodów wskazujących na to, że faktycznie doszło do popełnienia czynów, o których zawiadomiła Zofia Wojciechowska – mówi Bogusława Pidsudko-Kaliszuk z Prokuratury Rejonowej w Mrągowie. A obrażenia? – Ustalone zostało, że były to obrażenia, które naruszały czynności narządu ciała pokrzywdzonej na okres poniżej siedmiu dni. Nie znaleźliśmy dowodów kategorycznych, świadczących o tym, że tam faktycznie do takich czynów doszło – dodaje Bogusława Pidsudko-Kaliszuk.

„Mamy związane ręce”

Pani Anna boi się wrócić do domu, jej córka nadal spotyka się z agresją, a wnuk, czuje się wciąż bezkarny. Pani Zofia wraz z matką od lat starają się o wymeldowanie wnuka z mieszkania. Mimo że sąd nakazał eksmisję, mężczyzna odwołał się od wyroku. Urząd miasta zasłania się przepisami prawa meldunkowego. – Można wymeldować tego człowieka, jeżeli dobrowolnie opuści miejsce zamieszkania. Zabierze swoje rzeczy, dobrowolnie przeniesie się do innego adresu. A takiego zamiaru nie ma. Mamy związane ręce – twierdzi Tomasz Witkowicz, wiceburmistrz Mrągowa. – Mieszkanie zamieniło się w melinę, spędzają tam czas osoby, które nawet nie wiem, czym się zajmują. Nie mogę się na to zgodzić – mówi pani Zofia. – Teraz nie mam gdzie wrócić – przyznaje pani Anna. Z końcem czerwca sąd rozpatrzy apelację w sprawie eksmisji.

To reportaż, który powstał dzięki Państwu! Zgłoszony został przez oznaczenie wpisu #tematdlauwagi.​