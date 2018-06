Polskie symbole narodowe czeka retusz. Pojawi się krzyż w koronie orła?

„Rzeczpospolita” podaje, że resort kultury chce wyeliminować różne „absurdy” związane z symbolami narodowymi. Zgodnie z konstytucją oraz ustawą o godle, barwach i hymnie, za barwy narodowe uznaje się biel i czerwień zgodne z liczbowymi współrzędnymi z tzw. przestrzeni barw CIELUV. Dziennik informuje, że wynika z tego, iż czerwień w rzeczywistości jest buraczkowa, a biel jasnoszara. Co więcej, system ten nie jest już stosowany i trudno go przełożyć na inne przestrzenie barw, w związku z czym nawet na instytucjach pojawiają się flagi w różnych odcieniach.

Problemy do wyeliminowania

Według informacji „Rz”, jednym z problemów jest błędne nazewnictwo. – W ustawie to, co jest herbem, zostało nazwane godłem. Ten błąd powstał już w czasach PRL. Od tamtego czasu nie został wyeliminowany z ustawy, a co gorsza, przeniesiono go do Konstytucji – powiedział w rozmowie z dziennikiem prof. Sławomir Górzyński, prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Z zasad heraldyki wynika, że za godło uznaje się wizerunek orła bez czerwonej tarczy. Niektórzy eksperci przekonują, że orzeł mógłby mieć na głowie koronę zamkniętą, a to oznacza, że byłaby ona zwieńczona krzyżem. – W przypadku korony zamkniętej jest on elementem niezbędnym, konstytuującym ją – powiedział prof. Górzyński.

Zmiany w hymnie i barwach

Jak podaje „Rzeczpospolita”, specjaliści chcą, by w przypadku Mazurka Dąbrowskiego stworzono oficjalną partyturę na orkiestrę oraz zmieniono kolejność zwrotek. Argumentują, że w rękopisie Józefa Wybickiego „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę” występuje po „Jak Czarniecki do Poznania” .

Według informatora dziennika, Ministerstwo Kultury skłania się jedynie do częściowych zmian. Resort wprawdzie nie planuje zamieszczenia krzyża na koronie orła, ale za to chce dopasować współrzędne barw narodowych do wymogów współczesnej grafiki. Nieoficjalnie podano, że nowelizacja zapisów na temat symboli ma powstać na stulecie odzyskania niepodległości.

