Podlasie. Oblali kolegę benzyną i go podpalili

Policjanci w Biskupcu otrzymali zgłoszenie od anonimowego informatora o wydarzeniu, jakie miało miejsce w gminie Kolno kilka tygodni wcześniej, na początku maja. Podczas imprezy zakrapianej alkoholem, w której udział brało czterech mężczyzn, w pewnym momencie trzech z nich wpadło na pomysł, aby oblać swojego kolegę benzyną i go podpalić.

Poparzenia drugiego stopnia

Ogień szybko zaczął rozprzestrzeniać się na ubraniu mężczyzny, który od razu zrzucił z siebie palącą się bluzę, ale niestety nie zdołał uniknąć obrażeń. Poszkodowany doznał poparzeń drugiego stopnia pleców. Zarówno sprawcy głupiego żartu jak i sam poszkodowany nie zadzwonili na pogotowie ani nie wezwali policji.

Po otrzymaniu kilka dni temu anonimowej informacji policjanci od razu rozpoczęli dochodzenie. Ustalili adresy zamieszkania wszystkich uczestników imprezy. Poszkodowanego mundurowi zawieźli do szpitala, gdzie przeszedł badania lekarskie. Okazało się, że mimo iż od podpalenia minęło już kilka tygodni, to na plecach mężczyzny nadal widoczne są ślady po poparzeniu.

Pozostali członkowie imprezy trafili na trzy miesiące do aresztu. Cała trójka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co może grozić im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

