21 tys. zł brutto na 2,5 miesiąca podróżowania. Bank Pekao szuka kandydata do „pracy marzeń”

„Grecja, Maroko, Francja, Bałkany, Turcja, Rzym? Jako travelgramer Banku Pekao S.A. w ramach swoich niezwykle przyjemnych obowiązków zawodowych zawitasz do pięknych miejsc, w których będą czekały na Ciebie wyjątkowe zadania związane z testowaniem karty wielowalutowej” - taki komunikat można znaleźć na stronie banku. Casting na travelgramera promowany jest również specjalnym materiałem wideo.

Wyjazd z osobą towarzyszącą

Zwycięzcę konkursu poznamy 6 lipca. Gazeta.pl podaje, że travelgramer wyruszy wraz z osobą towarzyszącą w terminie od połowy lipca do końca września na wycieczki do Turcji, Grecji, Maroka, Francji, Włoch oraz na Bałkany – do Serbii, Albanii, Czarnogóry i Macedonii. W tym czasie bank zasili jego konto, z dołączoną kartą wielowalutową i aplikacją PeoPay z wirtualnym kantorem, łączną kwotą 21 tys. zł brutto.

Jakie są wymagania?

Jak czytamy, bank szuka osób otwartych, odważnych i ciekawych świata. Kandydat na travelgramera musi mieć także swoje kanały w mediach społecznościowych i często z nich korzystać. Poza tym wymagana jest umiejętność pracy przed kamerą. Chętni do wzięcia udziału mogą się zgłaszać do 2 lipca.

