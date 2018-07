Skandal w Hrubieszowie. W centrum miasta wyświetlono... film pornograficzny

Kino pod chmurką w wersji tylko dla dorosłych? Tak można określić sytuację, do której doszło w Hrubieszowie. Jak podaje portal lublin112.pl, 14 lipca wieczorem osoby spacerujące po deptaku w centrum miasta zauważyły, jak na ekranie miejskiego infomatu wyświetlany jest... film pornograficzny. Próbowano wyłączyć urządzenie, ale bez skutku. W końcu wezwano policję.

Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, po kilku minutach postanowiono... zakryć ekran folią. – Prowadzimy czynności. Będziemy sprawdzać, kto miał dostęp do tego infomatu, czy jacyś postronni ludzie mieli do tego dostęp, czy były odpowiednie zabezpieczenia, bo powinny być do takich stron pozakładane blokady – powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl asp. Edyta Krystkowiak z policji w Hrubieszowie. Z jej relacji wynika, że infomat należy do firmy zewnętrznej. Śledczy ustalają, kto był odpowiedzialny za obsługę urządzenia.

Osoba, która zdecydowała się na ten nietypowy żart może mieć poważne problemy. Sprawcy grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat.