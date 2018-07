Ustawa o zmianie ustaw zmienia nazwę. Burzliwe nocne obrady komisji sprawiedliwości

Podczas trwających ponad dziewięć godzin prac komisji sprawiedliwości i praw człowieka zaakceptowano prawie 40 poprawek. Zmiany dotkną ustaw o Sądzie Najwyższym, KRS, sądach i prokuraturze. Mają na celu obniżenie wymogów dotyczących wyboru I Prezesa SN i przyspieszenie całego procesu. Jedna z nich pozwala Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów SN wybierać kandydatów na to stanowisko już po obsadzeniu 2/3 stanowisk sędziów (aktualnie potrzebna jest niemal cała obsada), których liczba według innej poprawki ma zostać zmniejszona za 110 do 80. Posłowie PiS zarekomendowali też poprawkę, która pozwala na kandydowanie do SN sędziom nie posiadającym wyłącznie polskiego obywatelstwa. Obóz rządzący chce też ułatwić dojście do zawodu sędziego poprzez wprowadzenie „aplikacji uzupełniającej” dla „osób posiadających doświadczenie zawodowe w wymiarze sprawiedliwości” – referendarzy i asystentów sędziów i prokuratorów. Większe uprawnienia mają też otrzymać prezesi sądów rejonowych – kosztem sędziowskich kolegiów.

Przy przegłosowywaniu wymienionych wyżej poprawek, po których poseł Borys Budka z PO stwierdził, że całkowicie zmieniły ustawę, od której zaczynano prace, nie brakowało emocji. Politycy opozycji oskarżali przewodniczącego komisji Stanisława Piotrowicza o odbieranie im głosu i ograniczanie dyskusji oraz przede wszystkim przegłosowywanie niekonstytucyjnych zmian w prawie. Wiele razy podczas tych godzin dochodziło do wzajemnych przekrzykiwań i oskarżeń.

W piątek 20 lipca od godziny dziewiątej rano Sejm ma zająć się drugim czytaniem ustawy, która w międzyczasie zmieniła nazwę na „ustawa o zmianie ustawy o Ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw”. Wcześniej była to „ustawa o zmianie ustawy Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw”.