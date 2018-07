Ataki na biura polityków PiS. Mioduszewski: To ewidentna forma oporu

Napisy „PZPR” na oknach i drzwiach, hasła „Czas na sąd ostateczny” na chodniku. W Wąbrzeźnie i Golubiu Dobrzyniu zdewastowane zostały biura polityków Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie z Onetem jeden z poszkodowanych, senator Andrzej Mioduszewski, poinformował, że sprawą zajmuje się już policja. – To chyba jakaś ekipa przejazdowa, bo te same hasła na szybach i na posadzce wymalowano w Wąbrzeźnie i Golubiu-Dobrzyniu – podkreślił.

Zdaniem polityka, agresji dopuszczają się ci, którzy nie mogą się pogodzić z rządami PiS. – Są grupy polityczne, którym zależy na agresji, bo to jest ich sposób na walkę. Cała klasa polityczna jest za to odpowiedzialna, ale odpowiedzialne są też media – zaznaczył Mioduszewski. Jak dodał, ważny jest pluralizm, dyskusja, możliwość zaprezentowania swojego zdania, ale też brak przyzwolenia na agresję.