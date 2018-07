MSWiA potwierdza. Polscy strażacy mogą pojechać do Grecji

Karczewski przeprasza za słowa o „świrach”. „Uległem emocjom i...

Podczas sobotniego spotkania z wyborcami Stanisław Karczewski odniósł się do faktu rozmieszczenia barierek przed budynkiem parlamentu. – Są po to, by świry się tam nie przedostawały i nie szkodziły – stwierdził wówczas marszałek Senatu....