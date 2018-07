Rodzina Mazowieckiego pozwała radną PiS. Nazwała byłego premiera „stalinowcem i agentem NKWD”

Radna Prawa i Sprawiedliwości Anna Jaśkowska podczas sesji Rady Miasta poświęconej m.in. kwestii nazwania jednej z ulic imieniem Tadeusza Mazowieckiego stwierdziła, że pierwszy niekomunistyczny premier Polski był stalinowcem, komunistą i agentem NKWD. – Kolaborował z bolszewicką władzą w czasach stalinowskich – powiedziała Anna Jaśkowska, była profesor Politechniki Lubelskiej.

Słowa działaczki Prawa i Sprawiedliwości oburzyły rodzinę Mazowieckiego. Syn polityka Wojciech zapowiedział, że będzie walczył o dobre imię swojego ojca. – To, co powiedziała radna, jest nieprawdą. Nie podała żadnych źródeł. Te wypowiedzi naruszyły cześć naszego ojca. Ogólny ton wystąpień radnych PiS był nacechowany pogardą. To było dla nas bardzo nieprzyjemne – powiedział w rozmowie z Onetem.

Anna Jaśkowska miała przeprosić za swoje słowa podczas kolejnego posiedzenia Rady, jednak zamiast tego radna wygłosiła oświadczenie, w którym stwierdziła, że z powodu zachowania innych przedstawicieli Rady Miasta nie mogła się spokojnie wypowiedzieć. Rodzina Tadeusza Mazowieckiego domaga się sprostowania, przeprosin oraz wpłaty 20 tys. zł na cel społeczny. – Chcemy, by przeprosiny pojawiły się w mediach lokalnych, ogólnopolskich portalach oraz tygodnikach. Wszędzie tam, gdzie były o tym informacje – podkreślił syn byłego premiera.