Ks. Natanek ostrzega przed chodzeniem do popularnej sieci sklepów. „To siedlisko diabła”

– Wiecie, ile macie firm, które noszą imiona demonów? Mefistofeles, Belzebub – wymienił ks. Natanek, po czym przypomniał sobie, że jest jeszcze taka spożywcza firma Lewiatan. – Do tych instytucji nie wolno chodzić. To siedlisko diabła. One są oddane pod patronat – choćby nieświadomie – złego ducha. Dzieci, to nie jest zabawa, kapujecie? – stwierdził duchowny. W dalszej części kazania ksiądz Piotr Natanek zwrócił również uwagę na problem firm produkujących mydła oraz proszki do prania, które w jego opinii również są pod wpływem złego ducha i zostały oddane w całości na służbę szatana. – Wierni używają mydeł i proszków, a potem się nimi zarażają – powiedział. Niestety, ks. Natanek nie sprecyzował, które dokładnie firmy miał na myśli.

Kim jest ksiądz Natanek?

Ks. Piotr Natanek zdobył popularność po tym, jak w internecie zamieszczono jedno z jego kazań w którym mówi opętaniu przez szatana i okultyzmie. W lipcu 2011 roku kard. Stanisław Dziwisz nałożył na duchownego karę suspensy i tym samym zawiesił go w sprawowaniu funkcji kapłańskich. Ks. Natanek wielokrotnie bowiem nie stosował się do poleceń i upomnień hierarchów. Mimo tego, duchowny nadal odprawia msze święte i głosi kontrowersyjne kazania. Przy pomocy fundacji Społecznego Ruchu Zapotrzebowania Wiary z siedzibą w Norwegii, którego filią stała się Pustelnia Niepokalanów w Grzechyni, uruchomił internetową telewizję ChristusVincit-TV. Jest jednym z głównych propagatorów i opiekunów ruchu dążącego do Intronizacji Chrystusa na "Króla Polski".