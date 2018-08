Wielka ewakuacja w Kołobrzegu. Wszystkie bomby już wydobyte z morza

Łódzkie. Pijany ojciec wjechał autem w córkę i jej koleżankę. Jedna osoba nie żyje

Jedna dziwczynka nie żyje, a druga walczy o życie w szpitalu. To bilans wypadku, do którego doszło w województwie łódzkim. Sprawca kolizji nie dość, że był pod wpływem alkoholu, to jeszcze nie miał prawa jazdy.