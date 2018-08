Niewybuchy w Kołobrzegu, olej opałowy w Gdyni. Zamknięte plaże

Jak podaje polsatnews.pl, znaleziska dokonali saperzy w środę. – Najprawdopodobniej są to trzy obiekty, klasyfikujemy je jako niewybuchy, które znajdują się w wodzie na głębokości około 1,5 metra. – komentował w rozmowie z polsatnews.pl kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski, rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Szczecinie. Ewakuacja ludzi z osiedla Podczele oraz wprowadzenie zakazu kąpieli to efekt posiedzenia sztabu kryzysowego zwołanego przez prezydenta Kołobrzegu.

Kołobrzeg. Groźne niewybuchy

Rzecznik urzędu miasta przekazał, że niewybuchy będą wydobywane w poniedziałek. Wówczas planowane jest wprowadzenie zakazy kąpieli na odcinku 9 kilometrów plaży. – Tonaż pocisków jest tak duży, że w razie wybuchu ewentualna fala mogłaby wyrządzić krzywdę ludziom znajdującym się w wodzie. Zdaniem saperów wystarczy być do kolan w wodzie, aby doszło do nieszczęścia – komentował urzędnik w rozmowie z polsatnews.pl.

Plama oleju w Gdyni

W Gdyni doszło z kolei do wycieku z kolektora burzowego substancji ropopochodnej do Zatoki Gdańskiej. Plama oleju opałowego ma około 200 metrów, pojawiła się w piątek. Władze miasta postanowiły o zamknięciu kąpieliska w Gdyni Śródmieściu do odwołania. Policja ustala, jak doszło do zanieczyszczenia. W sobotę w godzinach porannych do kanału deszczowego przy ul. Ujejskiego wlano ponad 1000 litrów mazutu. Trwa czyszczenie chemiczne komór separacyjnych i kanalizacji deszczowej. Miasto i Urząd Morski złożą doniesienie do prokuratury o stworzeniu zagrożenia dla środowiska.