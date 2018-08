Tarczyński odpowiada Mellerowi: Olać to mogę twoją matkę

„Olać to mogę twoją matkę. Za ubeckie tortury, wyrywanie paznokci i zębów, przelaną krew i odwagę należy im się pokłon na kolanach!” – tak do dziennikarza TVN Marcina Mellera zwrócił się poseł PiS Dominik Tarczyński. To reakcja na fragment wypowiedzi z programu „Drugie śniadanie mistrzów”, który pojawił się na Twitterze.