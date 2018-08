Była „pijana i zdenerwowana”. Uszkodziła 10 samochodów

W czwartek 9 sierpnia policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z KPP w Olkuszu wylegitymowali kobietę, która była poszukiwana do odbycia kary więzienia za przestępstwa kradzieży. 29-latka została zatrzymana i doprowadzona do komendy. Podczas osadzania w policyjnej celi, zastępca dyżurnego przypomniał sobie o zdarzeniu sprzed kilku tygodni, kiedy to na osiedlu Pakuska jakaś kobieta ostrym narzędziem porysowała karoserię 10 samochodów.

Policjant skojarzył, że wygląd zatrzymanej odpowiadał rysopisowi sprawczyni dewastacji pojazdów. Informacje tą potwierdził również dyżurny. Gdy zapytano zatrzymaną na temat tej sprawy, 29-latka przyznała się do uszkodzenia samochodów. Wyjaśniła również, że była pijana i zdenerwowana. Postanowiła więc dać upust swoim emocjom i ostrym narzędziem porysowała zaparkowane na osiedlu samochody.

Kobieta usłyszała już zarzut i trafiła do zakładu karnego.

